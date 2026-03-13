Malatya\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

MALATYA'nın Kale ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu Mehmet Özer (52) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kale ilçesine bağlı Darıpınar mevkisinde meydana geldi. V.K. yönetimindeki 27 APA 929 plakalı kamyon ile S.K.'nın kontrolündeki 34 SY 0719 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, otomobilde yolcu konumunda bulunan Mehmet Özer'in yaşamını yitirdiği belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.K. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Özer'in cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.