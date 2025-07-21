Malatya\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya- Adıyaman kara yolunda B.K. idaresindeki 35 DUF 313 ile A.Y. yönetimindeki 44 AAB 947 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan her iki sürücü ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.