Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
14.09.2025 22:59
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Malatya- Sivas Karayolu Topsöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. M.G. idaresindeki 44 AEM 150 plakalı otomobil kavşakta B.D.A. yönetimindeki 34 RT 4853 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte 44 AEM 150 plakalı otomobilde bulunan Y.G. yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

