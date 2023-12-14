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Malatya'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği düzenlendi

Malatya'da gerçekleştirilen etkinlikte, yerli ve milli teknolojik ürünlerin maketleri sergilendi ve öğrencilere robotik kodlama, siber güvenlik, yazılım, yapay zeka, insansız araçlar, havacılık, uzay ve dron teknolojileri hakkında bilgi verildi. Ayrıca, Türkiye'nin yerli otomobili Togg da inceleme fırsatı bulundu. Programda, öğrencilerin yerli ve milli sanayiye yönlendirilmesi ve yerli üretim bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Malatya\'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği düzenlendi
14.12.2023 - 15:29,  Güncelleme: 15:31
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Malatya'da "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İl Mİlli Eğitim Müdürlüğü ve Malatya Havalimanı Müdürlüğünce Kazım Karabekir İlkokulu'nda düzenlenen programda, yerli ve milli teknolojik ürünlerimizin maketleri sergilenerek öğrencilerin robotik kodlama, siber güvenlik, yazılım, yapay zeka, insansız araçlar, havacılık, uzay ve dron teknolojileri alanında daha fazla bilgi sahibi olmaları sağlandı.

Etkinlikte katılımcılar Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u da inceleme fırsatı buldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, programda, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda öğrenciler için yeni bir ufuk açmayı amaçladıklarını söyledi.

Öğrencileri yerli ve milli sanayiye yönlendirmenin, ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve yerli üretim bilincini güçlendirmek açısından önemli olduğunu aktaran Bakır, şunları kaydetti:

"Eğitim alanında, öğrencilere yerli teknoloji, mühendislik, ve inovasyon konularında eğitim ve fırsatlar sunarak bu bilinci pekiştirebiliriz. Ayrıca, endüstri ile iş birliği içinde projeler, staj imkanları ve mentörlük programları ile öğrencilere pratik deneyim kazandırarak yerli sanayinin gelişimine katkı sağlayabiliriz. Bu şekilde, genç neslin yerli ve milli sanayiye olan ilgisini artırarak, ülkemizin teknolojik bağımsızlığına destek olabiliriz."

Programa Vali Yardımcısı Bilal Basri, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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