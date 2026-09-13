Malatya'da Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışı tamamlandı - Son Dakika
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Malatya'da Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışı tamamlandı

Malatya\'da Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışı tamamlandı
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Malatya'da TÜBİTAK'ın TEKNOFEST kapsamında düzenlediği Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışı için ödül töreni düzenlendi.

Malatya'da TÜBİTAK'ın TEKNOFEST kapsamında düzenlediği Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışı için ödül töreni düzenlendi.

2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yerleşkesinde düzenlenen yarışmalarda çeşitli kategorilerde 113 takım mücadele etti.

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Güner, törende yaptığı konuşmada, yarışmaya katılanlara teşekkür etti.

Yarışmalarda başarılı olanları tebrik eden Güner, şöyle konuştu:

"Sevgili gençler, sizlerin yaşında başlayan bir merak, ileride büyük teknolojilerin başlangıcı olacak. Bu yıl yarışmada fikirden projeye, projeden ürüne birçok şey geliştirdiniz. Gelecekte, bir TÜBİTAK araştırma projesi ardından bir girişimcilik, bir patent ve ülkemiz için belki büyük bir teknolojik atılım olacaktır."

Malatya Valisi Seddar Yavuz da başarı elde eden takımları tebrik etti.

Öğrencileri kutlayan Yavuz, "Ülkemizi daha güçlü ve daha bağımsız hale getirmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli teknoloji hamlesini hayata geçiriyoruz. Yıllardır bu alana yatırım yapıyoruz." dedi.

Yarışmalarda birincilik elde eden takımlar şöyle:

Uluslararası Sabit Kanat: VİENTO Teknogaraj

Uluslararası Döner Kanat: Alacadoğan

Uluslararası Serbest Görev: HHO-JamForce

Liseler Arası Sabit Kanat: TŞEBGM Eren Bülbül

Liseler Arası Döner Kanat: KİTT-TURAN

Liseler Arası Serbest Görev: Şahinbey Göktürkler

Törene, 2. Ordu Kara Havacılık Alay Komutanı Kara Pilot Albay Ufuk Uçkan Önder Seven, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, akademisyenler, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışı tamamlandı - Son Dakika

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