MALATYA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 16 kilo 300 gram skunk ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde operasyonu düzenlendi. Kale ilçesi girişinde uygulama noktası oluşturan ekipler şüphe üzerine durdukları plakası açıklanmayan otomobilde arama gerçekleştirdi. Aramalarda; otomobilin bagajına gizlenmiş 16 kilogram 380 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler otomobildeki H.K., S.N. ve S.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Haber- Kamera: MALATYA-DHA
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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