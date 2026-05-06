Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait araç ve ikametlerde yapılan aramalarda, 550 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.