Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Malatya Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11-12 Haziran'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, 4 bin 6 sentetik ecza hap, 381 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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