Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttüğünü belirtti.

Yavuz, 2 adres ve araçta yapılan aramada, 2 gram sentetik uyuşturucu, 1100 sentetik ecza hapı ele geçirildiğini bildirerek, 2 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.