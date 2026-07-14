Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu

MALATYA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 36 bin 798 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Tespit edilen şüphelilere yönelik fiziki ve teknik takip başlatan polis ekipleri, şüphelilerin yerlerini belirleyip çalışma başlattı. Çalışmalarda 2 şüphelinin üzerinde ve 1 otomobil ile 2 evde arama yapan ekipler, toplam 36 bin 798 adet sentetik hap ele geçirdi. İsimleri açıklanmayan 2 şüpheli gözaltına alındı.