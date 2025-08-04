Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, 4 iş yeri, 3 araç ve 11 ikamette yaptıkları aramada, 9 bin 825 uyuşturucu hap, 308,7 gram sentetik uyuşturucu, 8 kök kenevir, 2 ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirdi, 9 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama - Son Dakika
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