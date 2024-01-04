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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda esrar, yeşil reçeteye tabi hap ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya\'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
04.01.2024 - 09:45,  Güncelleme: 09:46
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İkametlerde yapılan aramalarda, 209 gram esrar, 88 yeşil reçeteye tabi hap, 6,43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 13 zanlıdan 11'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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