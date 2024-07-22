Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8-21 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde 87 olaya müdahale ederek 125 şüpheliye yasal işlem yaptı. Operasyonlarda 21 kilo 351 gram skunk, 7 bin 475 sentetik ecza, 900 gram sentetik uyuşturucu, 556 gram esrar, 268 kök Hint keneviri ve 4 kenevir tohumu ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

22.07.2024 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 8-21 Temmuz tarihleri arasında 87 olaya müdahale edildi.

Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 125 şüpheliye yasal işlem yaptı.

Operasyonlarda, 21 kilo 351 gram skunk, 7 bin 475 sentetik ecza, 900 gram sentetik uyuşturucu, 556 gram esrar, 268 kök Hint keneviri ve 4 kenevir tohumu ele geçirildi.

Emniyet ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Kenevir, Malatya, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
11:32 Mehmet Şimşek’ten Merkez’in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum
11:23 Rasim Ozan Kütahyalı’dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak Rasim Ozan Kütahyalı'dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 14:36:02. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement