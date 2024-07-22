Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı.
Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 8-21 Temmuz tarihleri arasında 87 olaya müdahale edildi.
Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 125 şüpheliye yasal işlem yaptı.
Operasyonlarda, 21 kilo 351 gram skunk, 7 bin 475 sentetik ecza, 900 gram sentetik uyuşturucu, 556 gram esrar, 268 kök Hint keneviri ve 4 kenevir tohumu ele geçirildi.
Emniyet ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı.
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