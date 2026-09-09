Malatya’da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı, 5,5 kg sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 5 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 5 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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