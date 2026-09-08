Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 bin 601 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramalarda 3 bin 601 sentetik ecza hapı ele geçirildi, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 3 ikamette ve 3 şüphelinin üst aramasında, 3 bin 601 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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