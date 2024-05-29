Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

MALATYA'da, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde; 462 uyuşturucu hap ile 90 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekiplerin gözaltına aldığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan 5 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA
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