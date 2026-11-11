Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip sonucu düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip sonucu operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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