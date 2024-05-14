Malatya'da yaban keçileri sürü halinde görüntülendi
MALATYA - Malatya'da nesli tehlike altında olan yaban keçileri, yüksek dağlık kesimlerde sürü halinde görüntülendi.
Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan yaban keçileri, Malatya'nın Pütürge ilçesindeki dağlık alanda sürü halinde görüntülendi. Yaban keçileri, Tepehan mevkiinde doğa yürüyüşü yapan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yaban keçilerinin dağların kayalık ve yüksek kesimlerine doğru kaçarak uzaklaştığı görüldü.
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