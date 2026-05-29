Malatya\'da Yavru Sansar Koruma Altına Alındı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bulunan yavru sansar, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı.
Fındıklı Mahallesinde bitkin düşmüş halde sansar yavrusu bulunduğu ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Doğanşehir Şefliği ekipleri, sansar yavrusunu teslim aldı.
Koruma altına alınan yavru sansarın bakım, beslenme ve tedavi sürecinin başlatıldığı öğrenildi.
Yavrunun, sağlık durumunun normale dönmesi ve kendi başına hayatta kalabilecek erginliğe ulaşmasının ardından doğaya salınacağı bildirildi.
