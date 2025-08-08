Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, tırın çarpması sonucu yaralandı.
S.T. idaresindeki 35 PKN 90 plakalı tır, kent merkezinde İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan C.B'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
C.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Yaya Tırın Çarpmasıyla Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?