Malatya'da Yeni Meslek Lisesi 2026-2027'de Açılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da Yeni Meslek Lisesi 2026-2027'de Açılacak

Malatya\'da Yeni Meslek Lisesi 2026-2027\'de Açılacak
11.03.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremde hasar gören TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2026-2027'de eğitim vermeye başlayacak.

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2026-2027 yılında eğitim öğretime kapılarını açacak.

Depremlerde hasar gören okulda tadilat ve onarım yapılması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

Malatya'da sanayi bölgesinde nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen okulun çalışmaların yıl sonu itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, yaptığı açıklamada, okulun fiziki alt yapısının tamamlandığını belirtti.

Çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakır, "Organize Sanayi Bölgesi'nde bitirmiş olduğumuz 24 derslikli meslek lisemiz, 200 öğrenci kapasiteli pansiyonumuz, kapalı spor salonumuz ve ihalesini yakın zamanda yapacağımız atölyelerimizle birlikte şehrimize yeni, tam teşekküllü sosyal donatıları olan bir meslek lisesi kazandırmış bulunmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi İş Adamları Derneği Başkan Vekili Akif Baştürk de, okulun 2026-2027 eğitim öğretim sezonunda hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Okulda öğrencilere destekler de verileceğini aktaran Baştürk, şunları kaydetti:

"Şu an okulumuz 24 derslik ve 200 kişilik yatılı pansiyon kapasitesiyle hazır halde bulunuyor. Bu okul sayesinde Organize Sanayi Bölgesi'nin personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Okulun programını İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte hazırlayacağız, branşlarını belirleyeceğiz ve Organize Sanayi Bölgesi'nin ihtiyaç duyduğu teknik elemanların yetişmesine vesile olacak bölümlerden oluşturacağız. Bu okulun Malatyamıza hayırlı ve çok faydalı olacağını düşünüyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Anadolu Lisesi, Kahramanmaraş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Yeni Meslek Lisesi 2026-2027'de Açılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
Tarihi maçın haritasını çizdiler Oranı duyanlar inanamıyor Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Eylem Tok ile Bülent Cihantimur’un hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi

09:31
Manşetler alev alev Galatasaray İngiltere’yi yaktı
Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı
09:28
Akaryakıta indirim geliyor Tarih bile belli
Akaryakıta indirim geliyor! Tarih bile belli
09:07
Türkiye, İran’dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
09:04
ABD’de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı
ABD'de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı
08:44
Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
07:35
ABD’den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 09:48:51. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Yeni Meslek Lisesi 2026-2027'de Açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.