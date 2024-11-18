Malatya'da Yıkım Sırasında Bina Çöktü: Operatör Enkaz Altında Kaldı - Son Dakika
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Malatya'da Yıkım Sırasında Bina Çöktü: Operatör Enkaz Altında Kaldı

Malatya\'da Yıkım Sırasında Bina Çöktü: Operatör Enkaz Altında Kaldı

Malatya'nın Seyran Mahallesi'nde ağır hasarlı bir binanın kontrollü yıkımında bina aniden çöktü. Enkaz altında kalan iş makinesi operatörü için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

18.11.2024 16:27  Güncelleme: 16:29
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MALATYA'da 4 katlı ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü. Enkaz altında kalan iş makinesi operatörünü kurtarmak için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Seyran Mahallesi'ndeki 4 katlı ağır hasarlı bina için yıkım kararı verildi. Kontrollü yıkım sırasında bina aniden çöktü ve yıkımda görevli iş makinesi operatörü Hamza Çetin enkaz altında kaldı. İhbarla bölgeye gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, Çetin'i kurtarmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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