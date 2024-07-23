Malatya'da yıkımı yapılan bina saniyeler içinde yerle bir oldu - Son Dakika
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Malatya'da yıkımı yapılan bina saniyeler içinde yerle bir oldu

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Malatya'da depremden etkilenen rezerv alanında bulunan bir banka binası, yıkım çalışmaları sırasında saniyeler içinde çöktü. Olay anı sosyal medyada paylaşılan bir videoda görüntülendi. Diğer rezerv alanlarında bulunan yapıların da yıkımına devam edileceği belirtildi.

23.07.2024 12:02
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Malatya'da yıkımı yapılan bina saniyeler içinde yerle bir oldu

Rezerv alanlarında kalan binalar tek tek yıkılıyor

MALATYA - Deprem bölgesi Malatya'da kent merkezindeki rezerv alanında kalan binaların yıkımı sürüyor.

6 Şubat depremlerinden büyük ölçüde etkilenen illerin başında gelen Malatya'da ağır hasarlı yapıların yıkımları sürerken bir taraftan da kent merkezindeki rezerv alanları içinde kalan binalar da kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı. İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir bankaya ait binanın da rezerv alanı çalışmaları kapsamında yıkımı gerçekleştirildi.

Yolun araç ve yaya trafiğine kapatılmasının ardından iş makineleri 7 katlı banka binasını yıkıma başladı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda yıkımı süren binanın biran da büyük gürültü ile çöktüğü yansıdı. Bina biranda yerle bir olurken çevrede bulunan vatandaşlar ve çalışanların kaçışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bölgede bulunan diğer yapılarında yıkımına da devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Malatya'da yıkımı yapılan bina saniyeler içinde yerle bir oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da yıkımı yapılan bina saniyeler içinde yerle bir oldu - Son Dakika
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