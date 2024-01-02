Malatya\'da Yolcu Otobüsü Kazası: 4 Ölü, 36 Yaralı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya- Kayseri kara yolu Akçadağ Develi mevkisinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.