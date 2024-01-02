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Malatya'da Yolcu Otobüsü Kazası: 4 Ölü, 36 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Yolcu Otobüsü Kazası: 4 Ölü, 36 Yaralı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi yaralandı. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başsağlığı dileklerini iletti ve kazayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

Malatya\'da Yolcu Otobüsü Kazası: 4 Ölü, 36 Yaralı
02.01.2024 - 10:31,
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya- Kayseri kara yolu Akçadağ Develi mevkisinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malatya'da Yolcu Otobüsü Kazası: 4 Ölü, 36 Yaralı - Son Dakika
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