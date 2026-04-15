Malatya\'da yolcu otobüsünde 21 bin 275 sentetik ecza hap ele geçirildi

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 21 bin 275 ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya Şehit Hamit Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 21 bin 275 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.