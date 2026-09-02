Malatya'da zabıta teşkilatının 200. yılı AVM önünde düzenlenen törenle kutlandı
Malatya'da Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü, bir alışveriş merkezi önünde düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan yetkililer, zabıtanın kentin ihya sürecindeki rolüne ve vatandaşın huzurunu koruma görevine dikkat çekti.
Malatya'da, Zabıta Teşkilatının 200. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kentteki bir alışveriş merkezi önünde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Beytur, yaptığı konuşmada, zabıta teşkilatının Malatya'nın ihya sürecinde önemli sorumluluk üstlendiğini belirtti.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mehmet Hanifi Acar da zabıtanın vatandaşın huzur ve güveninin koruduğunu ifade etti.
Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Rıza Murat Türksoy, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yiğit ve zabıta ekipleri katıldı.
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