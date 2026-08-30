Malatya\'da 30 Ağustos Coşkusu: Dört İlçede Törenler Yapıldı

Malatya'nın Hekimhan, Darende, Arguvan ve Kale ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Hekimhan'da tören, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Garnizon Komutanı Hava Savunma Binbaşı Tuğban Özben ve Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, tebrikleri kabul etti.

Daha sonra şehitlik ziyaret edildi.

Darende

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Ömer Sirkeci ve Belediye Başkanı Alican Bozkurt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Kaymakam Sirkeci, tebrikleri kabul etti.

İlçe protokolü daha sonra Hasan Gazi Türbesi ve Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada şehitler için dua edildi.

Kale

Kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Karalar, törendeki konuşmasında, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, milletimizin inancı, kararlılığı ve birlik ruhuyla yazdığı benzersiz bir zaferdir değerlendirmesinde bulundu.

Törene, kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Belediye Başkanı İhsan Özbay, kurum amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Arguvan

Arguvan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Kaymakam Salih Ağar, Belediye Başkanı Ersoy Eren ve vatandaşlar katıldı.