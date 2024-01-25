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Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama - Son Dakika
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Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama

Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama geldi. Yerlikaya, "An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Tüm ekipler saha tarama çalışmalarına başladı" ifadelerini kullandı.

25.01.2024 - 16:22,  Güncelleme: 16:30
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya Battalgazi'de 5.2 şiddetinde deprem oldu. Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk etapta olumsuz bir durumun meydana gelmediğini belirtti.

"AN İTİBARİ İLE OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Sarsıntının derinliği 13,93 kilometre olarak ölçülürken sosyal medya hesabından son durumu aktaran Yerlikaya, "#Malatya #Battalgazi'de5.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama

VALİ YAZICI: SAHADA KONTROLLER SÜRÜYOR

Malatya Valisi Ersin Yazıcı da deprem nedeniyle Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Şu ana kadar 112 Komuta Merkezi'ne herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ifade eden Yazıcı, "Şu an için olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor" diye konuştu.

Malatya\'daki 5.2\'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya\'dan ilk açıklama
YORUMLAR (9)
  • ayhan ünlü: deprem ancak dua ve tövbeyle durur Yanıtla 62 76
  • Engin Engo: tam bir malsın =)=) deprem durdurulamaz. doğal bir olaydır. ancak depremin yıkıcılığı bilimle durur. bilimle japonyada 7,5 deprem olur kimse ölmez. senin gibi zekası yüksekler dua eder binlerce kişi ölür. dua kurtarmaz bilim kurtarır. 49 83
  • Mustafa POLAT: Bitsin artık bu deprem kabusu. En çok çocuklar perişan oluyor. En çok onlar korkuyor.. Yanıtla 18 50
  • Seyfullah Cırak: Tmm 31 23
  • osman kızılaslan: Allah beterinden korusun ama ahht var biryerden çıkıyo Yanıtla 9 45
  • ayhan ünlü: sayın engin Dengo mal sensin.deprem bilimle durmaz hasarı azaltılabilir.hangi teknolojiyle depremi durduracaksın.öyle bir teknolojimi var ama dua durdurur. Yanıtla 17 24
  • guvenlik office: :D 6 3
  • memo emo: İşte yine mal olduğunu gösterdin adam teknoliji depremi engeler demiyor, yapılar saglamlasir hızlı iletişim olur ölüm sayısı azalır diyor,Allah'ım şunlar acaba neyle besleniyor 1 0
  • memo emo: Deprem dünya hareket ettikçe yer kabuğunda hareketlenme olur,dünya kuruluşundan beri depremler hep yaşanır,deprem ancak senin gibi az düşünebilen beyin yoksunlari azaldıkça, bilgili insanların çoğalmasıyla etkisi düşürülür 1 0

Ali Yerlikaya, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama - Son Dakika
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