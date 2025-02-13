Malatya'daki Ergün Apartmanı'nın Yıkımı ve Hasar Tespit Çelişkisi

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(MALATYA) - Malatya'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 27 kişinin yaşamını yitirdiği Ergün Apartmanı'nın, 2020 Elazığ depremi sonrasında "ağır hasarlı" olarak kayıtlara geçtiği ortaya çıktı. Ancak mahkemeye sunulan başka bir belgede, "hasar tespiti yapılmadı" ifadesi yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Ergün Apartmanı'nın ilk depremde yıkılması sonucu 27 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi de yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yapımında çeşitli aşamalarda kusurlu olduğu iddia edilen inşaat mühendisi Basri Ardağ, statik proje müellifi inşaat mühendisi Bedir Özten, fenni mesul inşaat mühendisi Bektaş Berktaş, mimar Hasan Atay, müteahhit İbrahim Güngör, inşaat mühendisi Mehmet Gündüz, yapı sahibi Yusuf Ertaş ile birlikte, projenin Malatya Belediyesi'nde onaylanmasında imzası bulunan 3 belediye görevlisi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan dava açtı. 10 sanıkta tutuksuz olarak yargılanıyor.

"Hasar tespiti" çelişkisi...

Ergün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin dava, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Mahkemeye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, Ergün Apartmanı ile ilgili olarak "hasar tespiti yok" bilgisi kaydedildi. Ancak sanık avukatları, Yeşilyurt Kaymakamlığı'ndan alınan ve 24 Ocak 2020 Elazığ depreminden sonra hazırlanan listede, binanın "ağır hasarlı" olduğunun ve "kiriş çatlak, duvar çatlak" şeklinde kaydedildiğinin altını çizdi.

Sanık avukatlarından Ali Haydar Özer, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Ergün Apartmanı için 'Elazığ depreminden sonra hasar tespiti yapılmadığını' gösteren yazı göndermesine rağmen, Yeşilyurt Kaymakamlığı'na ait listede binanın ağır hasarlı olduğuna ilişkin, kirişlerde çatlak olduğuna dair tespit var" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyanın yeni bir bilirkişi raporu hazırlanması için Yalova Üniversitesi'ne gönderilmesine karar vererek duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.