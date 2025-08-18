Malatya'daki Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Malatya'daki Orman Yangını Kontrol Altında

18.08.2025 19:39
Vali Yavuz, yangının bir bölge dışında kontrol altında olduğunu açıkladı.

Yalınca mevkisindeki çıkan orman yangınına itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve UMKE ekipleri ile karadan yaptığı müdahaleye hava desteği de sağlandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, yangınla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Doğanyol ilçemizde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor. Bir alan dışında yangın kontrol altına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: DHA

18:56
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
19:15
Memur-Sen’den hükümetin zam teklifine yanıt
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt
