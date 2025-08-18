Malatya'daki Orman Yangını Kontrol Altında

VALİ YAVUZ: BİR BÖLGE HARİÇ KONTROL YANGIN ALTINDA

Yalınca mevkisindeki çıkan orman yangınına itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve UMKE ekipleri ile karadan yaptığı müdahaleye hava desteği de sağlandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, yangınla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Doğanyol ilçemizde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor. Bir alan dışında yangın kontrol altına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA