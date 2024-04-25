Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu Siirt'te konser verdi - Son Dakika
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Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu Siirt'te konser verdi

Malatya\'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu Siirt\'te konser verdi

Siirt Valiliği tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserinde, Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu marş ve türküler seslendirdi. Konserde dinleyiciler de alkışlarla ve Türk bayraklarıyla eşlik etti. Konser, Vali Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve protokol üyeleri tarafından takip edildi.

25.04.2024 22:03
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Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Siirt'te konser verdi.

Siirt Valiliğince, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konserde seslendirilen marş ve türkülere dinleyiciler de alkışlarla eşlik etti.

Bando şefinin daveti üzerine öğrenciler ve vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla türküler seslendirdi.

Konseri, Vali Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve protokol üyeleri de takip etti.

Kaynak: AA

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