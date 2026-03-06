Malatya Deprem Konut Kuraları Çekildi - Son Dakika
Malatya Deprem Konut Kuraları Çekildi

06.03.2026 12:34
Malatya'da 81 bin 71 bağımsız bölümün kura çekimi yapıldı, hak sahipleri belirlendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, 81 bin 71 bağımsız bölümün kurası çekildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Malatya'da yürütülen kalıcı konut ve iş yeri çalışmalarında önemli aşamalar tamamlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesinde 5 Mart'ta gerçekleştirilen Tamamlama Kurası ile hak sahipleri için yeni bağımsız bölümlerin kura çekimi yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çekiliş sonucunda kırsalda 334, merkezde 1906 ve ticarethanede 2 olmak üzere toplam 2 bin 242 hak sahibi için kura isabet etti. Öte yandan yapılan değerlendirmeler doğrultusunda 7 bin 452 yerinde dönüşüm kapsamında 942, rezerv alan nedeniyle 11 bin 977, güçlendirme ruhsatı başvurusu nedeniyle 4 bin 350 ve yatırım programına alınması nedeniyle (EYY) 396 hak sahibi bu kura sürecine dahil edilmedi. Malatya'da daha önce gerçekleştirilen konut kuraları ile birlikte il ve ilçe merkezlerinde 61 bin 709 konut ve 4 bin 88 işyeri, kırsalda ise 13 bin 32 köy evi olmak üzere toplam 75 bin 572 bağımsız bölümün kurası çekilerek hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edildi. 5 Mart'ta gerçekleştirilen kura ile birlikte Malatya genelinde bugüne kadar 63 bin 615 konut, 4 bin 90 işyeri ve 13 bin 366 kırsal konut olmak üzere toplam 81 bin 71 bağımsız bölümün kurası çekilerek hak sahibi ailelerimize teslim edildi."

Kaynak: AA

Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya Deprem Konut Kuraları Çekildi - Son Dakika

