Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatride EKT ve TMS tedavileri başladı - Son Dakika
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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatride EKT ve TMS tedavileri başladı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde psikiyatride EKT ve TMS tedavileri başladı
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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, tedaviye dirençli depresyon ve şizofreni gibi hastalıklarda kullanılacak EKT ve TMS uygulamalarına başlandı. Ruh Sağlığı Kliniği'nde hizmete alınan cihazlarla, mevcut tedavilere yanıt vermeyen hastalara yeni seçenekler sunulacak.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye dirençli depresyon, şizofreni, bipolar bozukluk ve obsesif kompulsif bozukluk gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılacak Elektrokonvülsif Terapi (EKT) ve Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) uygulamalarına başlandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği bünyesinde hizmete alınan cihazlarla, mevcut tedavilere yeterli yanıt vermeyen hastalara yeni tedavi seçenekleri sunulacak.

Doç. Dr. Kerim Uğur, ilaç tedavisi ve psikoterapinin yanı sıra bazı hastalarda farklı tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulabildiğini belirtti.

EKT'nin genel anestezi altında ameliyathanede, TMS'nin ise poliklinik ortamında uygulandığını aktaran Uğur, yöntemlerin uzman hekimlerin değerlendirmesi doğrultusunda uygun hastalarda kullanılacağını kaydetti.

Uğur, EKT ve TMS'nin hastanede uygulanmaya başlanmasıyla psikiyatri alanındaki tedavi seçeneklerinin genişlediğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatride EKT ve TMS tedavileri başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatride EKT ve TMS tedavileri başladı - Son Dakika
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