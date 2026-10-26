Malatya Hekimhan'da motosikletin otomobille çarpışması sonucu sürücü hastanede öldü

Malatya Hekimhan'da motosikletin otomobille çarpışması sonucu sürücü hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karadere Mahallesi'ndeki kazada sürücü, çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
B.Ö. idaresindeki 66 ACL 658 plakalı otomobil ile Seydi Karaman yönetimindeki 44 ADV 173 plakalı motosiklet, Karadere Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Karaman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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