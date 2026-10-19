Malatya Hekimhan\'da Muhtarlar Günü kutlandı, Başkan Tunç birlik mesajı verdi

Malatya Hekimhan'da Muhtarlar Günü kutlandı, Başkan Tunç birlik mesajı verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Hekimhan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü, derneğin Atatürk Anıtı'na çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile kutlandı. Dernek Başkanı Mustafa Tunç, muhtarlık kurumunun vatandaşa kamu hizmeti ulaştırmadaki önemini vurgulayıp birlik temennisinde bulundu.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.
Hekimhan Muhtarlar Derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Hekimhan Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Tunç, yaptığı açıklamada, muhtarlık kurumunun toplumsal yaşam ve kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasındaki önemli olduğunu belirtti.
Muhtarlar Günü dolayısıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tunç, birlik, beraberlik ve kardeşliğin daim olması temennisinde bulundu.
Kaynak: AA
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