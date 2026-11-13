Malatya- Helikopter kazasına ilişkin görgü tanıkları konuştu - Son Dakika
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Malatya- Helikopter kazasına ilişkin görgü tanıkları konuştu

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Malatya- Helikopter kazasına ilişkin görgü tanıkları konuştu
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Helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge, dronla görüntülendi (2) GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi helikopterinin kaza kırıma uğradığı bölgeye 300 metre mesafedeki konteyner kentte kalanlar yaşananları anlattı.

Helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge, dronla görüntülendi (2)

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi helikopterinin kaza kırıma uğradığı bölgeye 300 metre mesafedeki konteyner kentte kalanlar yaşananları anlattı.

Vatandaşlardan Abuzer Çakaş, "Helikopter düşmeden önce sesi değişti. Gelen hırıltı sonrası 200 metre ilerledi yere çakıldı. Ben konteynerimde çay içiyordum. Düşme sonrası gittik. Patlama olunca yaklaşamadık" ifadelerini kullandı.

Erdal Kurtoğlu ise konteynerden çıkınca alevleri gördüğünü ifade ederek, "Ben içeride uyanmıştım. Bir baktım ses geldi. Tak tak tak etti. Çıktım dışarı ön taraf yanıyordu. Birden önü gömüldü. Bir patlama oldu sonra biz arka tarafa koştuk. Baktık ki yanıyor. Elimizden gelen bir şey yok. İtfaiye ve sağlık ekiplerini aradılar. Askerlerimiz gitti. Başımız sağ olsun" dedi.

Kaynak: DHA
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