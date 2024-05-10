Malatya Kale\'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Malatya'nın Kale ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Kömürhan Polis kontrol noktasında gerçekleşen etkinlikte, sürücülere bilgilendirme broşürleri, araç içinde bulunan çocuklara boyama kitabı, kalem, balon ve düdükten oluşan hediyeler dağıtılarak, trafik kurallarına uymanın önemi anlatıldı.
Etkinliğe Kale Kaymakamı Ceyhun Denli, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Emniyet Amir Vekili Murat Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, İzollu İlkokul Müdürü Erkan Ak ve öğrenciler katıldı.
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