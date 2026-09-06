Malatya Kale'de otluk yangında 8 dekar alan ve meyve ağaçları zarar gördü
Malatya'nın Kale ilçesi Bent Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 8 dekar otluk alan ve meyve ağaçları zarar gördü.
Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Bent Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahelesiyle yangın, söndürüldü.
Yangında 8 dekar otluk alan ve meyve ağaçları zarar gördü.
Kaynak: AA
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