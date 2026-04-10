Malatya'nın ilçelerinde Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Malatya'nın ilçelerinde Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

10.04.2026 15:01
Malatya'nın Hekimhan ve Pütürge ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

Hekimhan Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, Atatürk büstüne çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, Türk polisinin fedakarlıklarıyla halkın sevgisini ve güvenini kazandığını dile getirerek, "Bugün başarıları, fedakarlıkları ve kahramanlıklarıyla aziz Türk halkının sevgisini ve güvenini en üst düzeyde kazanmanın haklı onurunu taşıyan Türk polisinin 181. kuruluş yıl dönümünü sizlerle kutlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından polis memurları ile Hekimhan Sakarya Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı zeybek gösterisi izlendi. Öğle namazının ardından ise Yeni Camiide şehitler için mevlit okutuldu.

Pütürge ilçesinde ise Türk Polis Teşkilatının 181. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla, İlçe Emniyet Amir Vekili Başkomiser Gökhan Kısa ve emniyet personeli İlçe Kaymakamı Tunahan Nas'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Kısa, bu anlamlı hafta vesilesiyle şehit olan polisleri rahmetle, gazileri de minnetle anarak, fedakarlık, cesaret ve disiplinle görevleri başında bulunan tüm emniyet mensuplarına sağlık, başarı ve görevlerinde kolaylıklar temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı“ iddialarına yalanlama "Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddialarına yalanlama
Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
Ankara’daki NATO Zirvesi Çekya’yı karıştırdı Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi Ankara'daki NATO Zirvesi Çekya'yı karıştırdı! Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Edirne’deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada Edirne'deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti

14:27
Infantino’dan bomba Türkiye tezahüratı Salonda alkış tufanı koptu
Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
14:24
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:45
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı Esra Erol’daki Derya Çapar’ın son hali şaşırttı
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da dolu yağışı Ortalık beyaza büründü
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
