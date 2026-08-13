Malatya'nın Kayısı Ağaçları Ekonomiye ve Ekolojiye Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Malatya'nın Kayısı Ağaçları Ekonomiye ve Ekolojiye Katkı Sağlıyor

Malatya\'nın Kayısı Ağaçları Ekonomiye ve Ekolojiye Katkı Sağlıyor
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Malatya'daki kayısı ağaçları, ekonomik değerinin yanı sıra ekolojik dengeye de katkıda bulunuyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu Malatya'da kayısı ağaçları, ekonominin yanı sıra ekolojik dengeye de katkı sağlıyor.

Kentin geçim kaynaklarına önemli katkı sunan kayısı, 13 ilçede geniş alanlarda yetiştiriliyor.

Meyvesiyle ekonomik değer oluşturan kayısı ağaçları, aynı zamanda kentin yeşil varlığının önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Kentteki yaklaşık 16 milyon ağaç varlığının 9 milyonuna yakınını oluşturan kayısı ağaçlarından bir tanesi, yılda 40 ila 60 kilogram karbon tutulumu sağlayarak ekolojik dengeye katkıda bulunuyor.

Malatya'nın tarımsal kimliği olarak bilinen kayısı bahçelerinin kapladığı alan, uydu kayıtlarının alınmaya başlandığı 1984'te 350 kilometrekareyken bugün 760 kilometrekareye ulaştı.

Kayısı ağaçları ekolojik katkısıyla öne çıkıyor

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz, AA muhabirine, kentlerdeki ağaçların karbon tutulumu açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kayısı ağaçlarının yalnızca meyve veren ağaçlar olmadığını, önemli ekolojik katkılarının da bulunduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz bölge Doğu Anadolu Bölgesi, orman varlığı yönünden ülkemizdeki en zayıf coğrafyalardan birisi. Yükselti farklılıkları itibarıyla belli bölgelerde orman varlığı sergilemekte ama elbette ki bir Akdeniz Karadeniz, Marmara veya Ege Bölgesi gibi yoğun kütleler halinde bir orman alanı barındırmıyor. Kayısı ağacının orman ağacı gibi düşünülmesi çok doğru değil. Yani çünkü kayısı işlenen bir ağaç, sürekli müdahale edilen bir ağaç, ilaçlanan bir ağaç. Burada özellikle meyve değeri ön plana çıktığı için de çok orman ağacı gibi değerlendiremeyiz ama bir ağaç varlığı ve yeşil varlığı olarak da kente çok büyük bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz."

Kayısı bahçeleri kentin yeşil varlığını güçlendiriyor

Uydu üzerinden 1984'ten bu yana bölgedeki yeşil alanları incelediklerini anlatan Yılmaz, iklimsel değişiklikler ve ekoloji açısından çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Uydudan çekilen görüntüler üzerine sınıflandırma yapabildiklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"1984 yılında yapılan sınıflandırmada kayısı ağaçlarının kapladığı alan yaklaşık 350 kilometrekare. Orman alanı ise yaklaşık 470 kilometrekarelik bir alan kaplıyor, yani kayısı ağacından daha fazla. Ancak kayısı zamanla çok daha fazla arttı. Bugün 9 milyona yaklaşan rakamlardan bahsediyoruz ve bugün itibarıyla kayısı ağacının ulaştığı alan 760 kilometrekare. Orman alanları ise yine artmış ancak kayısıdan daha aşağıda kalmış. Bu da ormanlık alanın 720 kilometrekarelik bir alan kapladığını gösteriyor bize."

Yılmaz, kentin birçok bölgesinde yetiştirilen kayısı ağaçlarının önemli ölçüde yeşil alan oluşturduğunu dile getirdi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kentsel alanların içerisinde yapılaşmış alanların içerisindeyse biz bunlar için kentin akciğerleri diyebiliriz. Ancak kentin çevresindeki özellikle kayısı ağaçlarının bu anlamda çok büyük bir katkısı olmayabilir. Bunlar birazcık daha yeşil kuşak dediğimiz unsurları barındırır. Ancak kentin içerisinde daha geniş hektarlarca diyebileceğimiz açıklıklar içerisinde bu alanlar olsa kentin ciddi akciğerleri diyebileceğimiz bir görüntü oluşturur."

Kaynak: AA

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Bülent Yılmaz, Malatya, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'nın Kayısı Ağaçları Ekonomiye ve Ekolojiye Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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