Malatya Valiliği\'ne atanan Seddar Yavuz göreve başladı

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CUMHURBAŞKANI Kararnamesi ile Malatya Valiliği'ne atanan Seddar Yavuz, görevine başladı.

10 Temmuz'da yayımlanan kararname ile Kocaeli Valiliği'nden Malatya Valiliği'ne atanan Seddar Yavuz, kente gelerek göreve başladı. Yavuz'un kente gelişi nedeniyle valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi. Vali Seddar Yavuz kendisini karşılayan il protokolünü selamlayarak, tanıştı. Makamına geçen Yavuz, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde büyük hasar gören kentte deprem sonuçlarını ortadan kaldırmak için yoğun şekilde çalışacaklarını belirterek, "Bu çalışmayı gerçekleştirirken bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, STK'larımız ile birlikte iş birliği içerisinde ortak aklı ve istişare kültürünü hakim kılarak bu şehrin acil sorunlarına çözüm bulma gayreti içerisinde olacağız. Vatandaşlarımız, devletimize ve bizlere güvenmeye devam etsin. 35 yıllık mülki idare mesleğimde edindiğim tecrübe, bilgi ve birikimlerimi iş birliği halinde bu şehre yansıtmak istiyoruz. Böylesi felaketlerde fedakarlık yapmadan bu sorunların altından kalkmak mümkün değil. Bu fedakarlık hem kamu kurum ve kuruluşlar açısından hem de vatandaşlarımız açısından mutlak surette yapılmalı. Bu şehri gönlümüze yazacağız. Vatandaşlarımızın her bir sorununu kendi sorunumuz olarak göreceğiz. Bu şehirde kimsesizlerini kimi olmayı asla ihmal etmeyeceğiz" diye konuştu.