Malatya Valisi: Depremin Yaralarını Birlikte Saracağız

Güncel

Malatya Valisi Seddar Yavuz: "Depremin yaralarını hep birlikte saracağız"

MALATYA - Malatya Valisi Seddar Yavuz, 6 Şubat depreminin 2. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Depremin yaralarını hep birlikte saracağız" dedi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Battalgazi ilçesindeki Çamurlu TOKİ konutlarında açıklamalarda bulundu. Depremde hayatını kaybeden bin 264 Malatyalıyı rahmetle anan Vali Yavuz, afetten etkilenen diğer illerde yaşamını yitiren vatandaşlara da Allah'tan rahmet diledi.

Vali Yavuz, "6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi, aynı zamanda asrın birlikteliği, dayanışması ve yeniden inşasıyla sonuçlandı. Aziz milletimiz kenetlendi, devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm imkanlarını seferber etti. Bugüne kadar yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde Malatya'da yaklaşık 80 bin hak sahibi bulunurken, şu ana kadar 26 bin 305 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi. Her ay düzenlenen kura çekimleriyle yeni konutlar sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Kırsal konutlar mayıs ayında teslim edilecek

Depremin ardından belirlenen rezerv alanlarda ve şehrin farklı lokasyonlarında inşaatların hızla devam ettiğini belirten Vali Yavuz, kırsalda da 930 farklı noktada konut yapımının sürdüğünü ifade etti. Kırsal konutların büyük bir kısmının Mayıs ayı sonuna kadar hak sahiplerine teslim edileceğini vurgulayan Yavuz, devletin tüm kurumlarının süreci titizlikle yürüttüğünü dile getirdi.

"Afete dirençli şehirler inşa ediyoruz"

Malatya'da ve depremden etkilenen diğer şehirlerde güvenli yaşam alanları oluşturulduğunun altını çizen Vali Yavuz, "Zemin etütleri yapılmış, güçlendirilmiş ve güvenle barınılabilecek konut ve iş yerlerini inşa etmeye devam ediyoruz. Devletimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlıklarımız, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte depremin yaralarını sarmak için kararlılıkla çalışıyor" ifadelerini kullandı.