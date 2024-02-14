Malatya Valisi Ersin Yazıcı, deprem konutlarını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, deprem konutlarını inceledi

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, deprem konutlarını inceledi

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Yeşilyurt, Battalgazi ve Akçadağ ilçelerinde inşası devam eden deprem konutlarını inceledi. Vali Yazıcı, konutların bir an evvel tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi için yapılan çalışmaların takipçisi olduklarını belirtti.

14.02.2024 17:21  Güncelleme: 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Yeşilyurt, Battalgazi ve Akçadağ ilçelerinde inşası devam eden deprem konutlarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yazıcı, depremzedeler için Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi ile Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Gelinciktepe bölgesine yapılan TOKİ konutlarını inceledi.

Akçadağ ilçesinde yapılan köy evlerini de gezen Yazıcı, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, konutların bir an evvel tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi için yapılan çalışmaların takipçisi olduklarını belirtti.

Yazıcı, projenin tamamlanmasıyla birlikte hak sahiplerine teslim edilecek konutlarda güvenli, konforlu ve daha sağlıklı bir yaşam alanı sunulacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

Yeşilyurt, Malatya, Deprem, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya Valisi Ersin Yazıcı, deprem konutlarını inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 18:14:09. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya Valisi Ersin Yazıcı, deprem konutlarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement