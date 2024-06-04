Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremden etkilenen kentteki işsizlere özel sektörde iş imkanı sağlanacağını açıkladı - Son Dakika
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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremden etkilenen kentteki işsizlere özel sektörde iş imkanı sağlanacağını açıkladı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremden etkilenen kentteki işsizlere özel sektörde iş imkanı sağlanacağını açıkladı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kentte yaraları hızla sarabilmek için İŞKUR aracılığıyla kamuda başlatılan Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamındaki çalışanlardan sözleşmeleri bitenlerin özel sektördeki işlere yönlendirileceğini söyledi. Yazıcı, ayrıca asayiş, narkotik ve trafik denetimi verilerini de paylaştı.

04.06.2024 14:33
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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kentte yaraları hızla sarabilmek için İŞKUR aracılığıyla kamuda başlatılan Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamındaki çalışanlardan sözleşmeleri bitenlerin özel sektördeki işlere yönlendirileceğini söyledi.

Yazıcı, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde yaraları hızla sarabilmek, vatandaşlara geçici ve acil gelir desteği sağlayabilmek için attıkları adımlardan bir tanesinin de İŞKUR aracılığıyla başlattıkları Toplum Yararına Programlar (TYP) olduğunu söyledi.

TYP'nin vatandaşlara geçici gelir desteği mahiyetinde olduğunu ve kalıcı kamu personeli statüsü verilmesi isteğinin hem yasalara göre hem de diğer mevzuata göre olanaksız olduğunu kaydeden Yazıcı, deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması için gerekenlerden bir tanesinin de çalışma hayatının ve işgücü piyasasının canlanması olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda deprem bölgesinde ciddi bir ekonomik canlılığın başladığını ve özel sektörde, sanayide, ticari hayatta işverenlerin ciddi bir çalışan ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu doğrultuda özü itibarıyla geçici hüviyette olan Toplum Yararına Programlardan sözleşmeleri sona eren vatandaşlarımız program bitimi neticesinde kısa mesaj yoluyla İŞKUR İl Müdürlüklerimize davet edilecektir. Buradan çağrı yapıyor ve programı sonlanan vatandaşlarımıza İŞKUR İl Müdürlüklerine davet ediyorum. Vatandaşlarımız İŞKUR hizmetlerinden yararlandırılarak şartları tutanlar işsizlik ödeneği, işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kurslarında çalışmak isteyenler özel sektörde işlere hızlı bir şekilde yönlendirilecektir. İlimizin yeniden ihtiyaç duyması halinde kurumsal hizmetlerin desteklenmesi için farklı vatandaşlarımızın yararlanabileceği ve TYP kriterlerinin uygulandığı yeni TYP kontenjanının tahsisi söz konusu olacaktır."

Asayiş verilerini de paylaştı

Yazıcı, 2022, 2023 ve 2024 yılı mayıs ayı asayiş, narkotik ve trafik denetimi verilerini de paylaştı.

Yazıcı, 2022 yılında 2 bin 410 asayiş olayı olduğunu, bunların 2 bin 211'inin aydınlatıldığını, depremlerin yaşandığı 2023'te ise 2 bin 121 asayiş olayı yaşandığını ve bin 700'ünün aydınlatıldığını söyledi.

Vali Yazıcı, bu yıl da 2 bin 64 asayiş olayı meydana geldiğini ve bin 765'inin aydınlatıldığını kaydetti.

Deprem nedeniyle hırsızlık olaylarının şehrin en fazla gündemini oluşturmasına karşılık geldikleri nokta itibarıyla iyiye gittiklerini belirten Yazıcı, "2022 yılı mayıs ayında 131 hırsızlık olayı olmuş, bunun 42'si aydınlatılmış. 2023'te 250 hırsızlık olayı meydana gelmiş, bunun 45'i aydınlatılmış. 2024 yılı mayıs ayı içerisinde de 81 hırsızlık olayı meydana gelmiş, bunun da 25'i aydınlatılmıştır. 2022 verilerine göre yüzde 38 oranında hırsızlık olaylarımızın azaldığı gözükmektedir. Şükürler olsun ki 2022'nin de altına düştü rakamlarımız." dedi.

Ersin Yazıcı, trafik denetimlerinde de 2022'ye göre yüzde 5 oranında bir artış söz konusu olduğunu belirtti.

Toplantıya Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakan Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremden etkilenen kentteki işsizlere özel sektörde iş imkanı sağlanacağını açıkladı - Son Dakika

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