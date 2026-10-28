Malatya Valisi Seddar Yavuz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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Malatya Valisi Seddar Yavuz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Malatya Valisi Seddar Yavuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz mesajında, Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur, coşku ve heyecan içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyetin, 103 yıllık tarihinde eğitimden sağlığa, sanayiden teknolojiye, ulaşımdan savunma sanayisine kadar pek çok alanda önemli gelişmelere imza atarak ülkenin gücünü ve imkanlarını artırdığını aktaran Yavuz, "Bu büyük mirasın sorumluluğunu taşıyan bizler için Cumhuriyetimizi yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın en önemli yolu, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak, milli birlik ve beraberliğimizi korumak ve milletimizin refahını yükseltmektir. 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Malatya'mızın yeniden inşası da bu sorumluluğun en önemli örneklerinden biridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, devletimizin tüm imkanları ve milletimizin dayanışmasıyla şehrimizde kapsamlı bir ihya ve inşa sürecini başarıyla hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Malatya'da konutları, iş yerlerini ve yaşam alanlarını yeniden inşa ettiklerine değinen Yavuz, şöyle devam etti:

"Modern, güvenli, depreme dayanıklı ve afetlere karşı dirençli bir şehir hedefi doğrultusunda hayata geçirilen eserlerle Malatya'mızı yeniden ayağa kaldırdık. Ortaya konulan bu büyük gayret, devletimizin imkan ve kudretinin, milletimizin sarsılmaz dayanışmasının ve zor zamanlarda kenetlenme iradesinin somut bir göstergesi olmuştur. Bugün bizlere düşen, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak bu kazanımları daha ileriye taşımak, ülkemizin gelişmesine, şehirlerimizin kalkınmasına ve milletimizin huzur ve refahına katkı sunmaktır. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen yatırımlar ve elde edilen kazanımlar, daha güçlü bir Türkiye idealinin önemli bir parçasıdır."

Yavuz, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle, kahraman gazileri şükran ve saygıyla anarak herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malatya Valisi Seddar Yavuz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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