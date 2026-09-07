Malatya ve Şanlıurfa'da kırtasiye denetimlerinde 2 firma ceza aldı - Son Dakika
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Malatya ve Şanlıurfa'da kırtasiye denetimlerinde 2 firma ceza aldı

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Malatya ve Şanlıurfa'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve marketlerde fahiş fiyat ile fiyat etiketi denetimi yapıldı. Malatya'da 10 Ağustos itibarıyla 115 işletmede 8 bin 460 ürün denetlenirken, 2 firmaya 4 farklı üründe idari para cezası uygulandı.

Malatya ve Şanlıurfa'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği ile tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla denetim yaptı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki market ve kırtasiyeleri denetleyen ekipler, ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu inceledi, iş yeri yetkililerini bu konuda bilgilendirdi.

Malatya Ticaret İl Müdür Vekili Songül Esen, gazetecilere, öğrencilerin ve velilerin ekonomik menfaatlerini korumak için denetim yaptıklarını söyledi.

Ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Esen, şöyle konuştu:

"10 Ağustos itibarıyla 115 işletmede 8 bin 460 ürün denetlenmiş, 2 ayrı firmaya 4 farklı üründe idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımız şikayetlerini ALO 175 Tüketici Hattı ile Haksız Fiyat Artışı (HFA) ve E-Devlet üzerinden iletebilirler. Ekiplerimiz tarafından ilgili işletmelere denetimlerimiz yapılacaktır."

Şanlıurfa

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğrencilerin sağlığı ve güvenliği ile tüketicilerin menfaatlerini korumak amacıyla kırtasiyelerde denetim yaptı.

Kent merkezindeki kırtasiyeleri dolaşan ekipler, satışı yapılan ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu inceledi.

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürü İbrahim Akbaş, gazetecilere, toplumun menfaatlerini korumak için denetim yaptıklarını vurgulayarak, "Başta ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını kontrol ediyoruz. İş yeri çalışanlarını mevzuat konusunda bilgilendiriyoruz. Vatandaşlarımızın genel menfaati için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya ve Şanlıurfa'da kırtasiye denetimlerinde 2 firma ceza aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya ve Şanlıurfa'da kırtasiye denetimlerinde 2 firma ceza aldı - Son Dakika
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