Malatya'ya 2,2 Milyon Sazan Yavrusu Bırakıldı - Son Dakika
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Malatya'ya 2,2 Milyon Sazan Yavrusu Bırakıldı

Malatya\'ya 2,2 Milyon Sazan Yavrusu Bırakıldı

Malatya'da baraj ve göletlere 2,2 milyon sazan yavrusu bırakıldı, ticari avcılığı artırmayı hedefliyor.

09.10.2024 11:17
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Malatya'da baraj ve göletlere İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2,2 milyon sazan yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, kentte baraj ve göletlerde ticari avcılık yapan 134 teknenin bulunduğunu söyledi.

Yılda yaklaşık 2 bin 225 ton sazan balığı avlanıldığını anlatan Akar, "Kırsalda yaşayan insanlarımız ve ülkemiz için önemli bir gelir kaynağı. Bu yıl yaklaşık 2 milyon 200 bin civarında sazan yavrusunu 12 ayrı bölgeye bıraktık. Son 10 yılda yaklaşık 8,5 milyon sazan yavrusunu göl ve göletlerimize bırakarak ticari avcılığı geliştirmeye çalıştık." diye konuştu.

Malatya'da baraj ve göletlerde avlanılan sazanların iç piyasada tüketildiğini ifade eden Akar, "Sazanla ilgili Malatya'da işleme tesisi yok, diğer illere gönderiliyor. Balıkların cüzi kısmı iç piyasada tüketiliyor, kalan kısmı Diyarbakır'daki işleme tesislerinde temizlenerek diğer illere gönderiliyor. " ifadelerini kullandı.

Balık üretim alanlarını sürekli denetlediklerini, su kirliliğini takip ettiklerini belirten Akar, "Su kirliliği takibi kapsamında 12 farklı noktada 6 ayda bir numuneler alıyoruz. Su kirliliğinin olup olmadığını takip ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'ya 2,2 Milyon Sazan Yavrusu Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'ya 2,2 Milyon Sazan Yavrusu Bırakıldı - Son Dakika
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