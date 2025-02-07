Malatya'ya Nişanlı Çiftlere Destek Tırları Yola Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'ya Nişanlı Çiftlere Destek Tırları Yola Çıktı

Malatya\'ya Nişanlı Çiftlere Destek Tırları Yola Çıktı

Konya'dan Malatya'ya, depremzede 100 nişanlı çift için yardım tırları dualarla uğurlandı.

07.02.2025 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da ihtiyaç sahibi 100 nişanlı çift için Konya'dan temin edilen kıyafet, halı, ev tekstili, züccaciye ve kişisel bakım ürünlerinin bulunduğu tırlar yola çıktı.

Mehir Vakfı Konya İl Temsilcisi Abdullah Şafak, Panorama Kültür Merkezi otoparkında düzenlenen uğurlama töreninde, deprem bölgesinde evlilik hazırlığı yapan nişanlı çiftçilere destek olduklarını söyledi.

Tırlarda beyaz eşya, giyim, ayakkabı, halı, ev tekstili, züccaciye ve kişisel bakım ürünlerinin yer aldığını aktaran Şafak, malzemelerin Malatya ve 13 ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi depremzede 100 nişanlı çifte gönderileceğini vurguladı.

Şafak, Mehir Vakfı ve Mehir Aile Derneğinin aile kurumuna yönelik faaliyetlerinin sürdüğüne işaret ederek, "Malatya'ya göndereceğimiz bu tırlarda toplamda 19 milyon liranın üzerinde 130 kalemden oluşan 21 bin parça ayni yardım bulunmaktadır. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şube Başkanı ve İl Müftüsü Ali Öge de ihtiyaç sahibi gençler için umut olacak evlilik ve çeyiz yardımı projesiyle onların gönüllerine dokunmaya çalıştıklarını belirterek, "Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamızın moral ve motivasyon olarak büyük destek verdiği, Mehir Aile Derneğimizle yürüttüğümüz projenin 9'uncusunu, 15 Şubat'ta Malatya'da gerçekleştireceğiz. Çeyiz malzemelerinde, beyaz eşya ve mobilya grubunda katkı sağladık." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen ise projenin aile kurumuna katkı sağlamasından ötürü çok değerli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından tırlar, yapılan duayla Malatya'ya uğurlandı.

Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Deprem, Yaşam, konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'ya Nişanlı Çiftlere Destek Tırları Yola Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 02:07:15. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'ya Nişanlı Çiftlere Destek Tırları Yola Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.