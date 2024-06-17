Malatya Yeni Çarşı Projesi Hızla İlerliyor - Son Dakika
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Malatya Yeni Çarşı Projesi Hızla İlerliyor

Deprem bölgesi Malatya'da, çarşı projesinde inşaatlar hızla yükseliyor. Çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer çarşı merkezini en kısa sürede ayağa kaldırma kararlığında olduklarını söyledi.

17.06.2024 11:57
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Malatya yeni çarşı projesi hızla ilerliyor

MALATYA - Deprem bölgesi Malatya'da, çarşı projesinde inşaatlar yükseliyor. Çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer çarşı merkezini en kısa sürede ayağa kaldırma kararlığında olduklarını söyledi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya'da, kent merkezinin ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bütüncül bir şekilde sürdürülen çalışmalarda bir taraftan kalıcı konut ve köy evleri projeleri hayata geçirilirken, diğer taraftan ise kent merkezinin ayağa kaldırılması için yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

"70 bloğun kazısı yapıldı 26 bloğun temeli atıldı"

Çarşı projesinin toplamda 5 bin 76 bağımsız bölümden oluşacağını kaydeden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer, "Malatya kent merkezindeki çarşı projemiz devam etmekte. Projede toplam 5 bin 76 bağımsız bölüm üretilecek. Gelinen noktada 99 bloktan oluşan inşaatın 70 bloğun kazısı yapıldı 26 bloğun temeli atıldı ve inşaatlar yükseliyor. Kent mimarisine uygun bir şekilde inşa edilen projede çalışmalar hızla devam etmektedir" dedi.

"37 bin 920 bağımsız birimin inşaat ihaleleri yapıldı"

Kent genlinde sürdürülen imar, inşa ve ihya çalışmalarına dair de bilgiler paylaşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yatırım İşleri Genel Müdürlüğü ile Emlak Konut, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından Malatya genelinde 37 bin 920 bağımsız birimin inşaat ihaleleri yapıldı ve çalışmalar devam ediyor. Bunların yanı sıra rezerv alanlarında ki çalışmalarda 3 bine yakın bağımsız birimin projeleri tamamlanmak üzere inşaat çalışmalarına bayram sonrasında başlanılmasını bekliyoruz. Aynı zaman da rezerv alanlarında proje çalışmaları devam eden toplamda 24 bin 723 bağımsız birimimiz var. Bunlardaki çalışmalarında önümüzdeki günlerde çok hızlı tamamlanarak inşaatlara başlanılmasını planlıyoruz. Kent genelinde toplamda 65 bin 496 bağımsız birimin inşa edilmesi planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Kışla caddesi esnafını Millet Bahçesine taşıyacağız"

Rezerv alanlarındaki çalışmalara da hız verildiğini ifade eden Başer, "Rezerv alanlarımızda şuan Yakınca'da 5 etapta oluşan Akkent sitesi, İlyas ve Saray Mahallelerinde inşatlarımız başladı. Saray Mahallemizdeki diyafram duvar yapılması kaynaklı alanın tamamen boşaltılması gerekiyor bu biraz süreci tıkamış durumda esnaflarımızı da mağdur etmemek için Valimiz ve Büyükşehir belediyemizin destekleri ile Millet Bahçemizi ve devam eden güzergahta konteyner çarşı oluşturarak Kışla Caddesi esnafımızı oraya taşıyarak, Merkez 2 olarak adlandırdığımız proje alanındaki inşat çalışmalarımızı bayramdan sonra çok hızlı bir şekilde yürütmeye çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Malatya Yeni Çarşı Projesi Hızla İlerliyor - Son Dakika

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