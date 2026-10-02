Malatya Yeşilyurt'ta trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya Yeşilyurt'ta trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Malatya Yeşilyurt\'ta trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Malatya Valisi Seddar Yavuz, Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

(MALATYA) - Malatya Valisi Seddar Yavuz, Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Yeşilyurt ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi AFAD Kavşağı'nda saat 20.00 sıralarında çift taraflı trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

Yavuz, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığını kaydeden Yavuz, hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Yavuz, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Malatya Yeşilyurt'ta trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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